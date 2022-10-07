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Генштаб: армия РФ оказывает давление на украинцев, оставшихся на временно занятых россиянами территориях

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Генштаб: армия РФ оказывает давление на украинцев, оставшихся на временно занятых россиянами территориях

Фото: Associated Press

Оккупанты оказывают давление на граждан Украины, оставшихся на временно занятых россиянами территориях.

Российские оккупанты оказывают давление на украинцев, оставшихся на временно занятых россиянами территориях. В отдельных районах города Горловка представители "силовых структур" запугивают местных, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к российской федерации на незаконном референдуме.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты на временно занятых территориях продолжают выявлять мужчин, которые избегают мобилизации. Их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь.

"По имеющейся информации, существуют существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством российской федерации. Так, в начале октября, из 8 тысяч отмобилизованных лиц, состоящих на базе новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины. Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что украинские хакеры взломали сайт ОДКБ и поздравили Путина "с последним днем рождения".

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