Генштаб: армия РФ оказывает давление на украинцев, оставшихся на временно занятых россиянами территориях

Оккупанты оказывают давление на граждан Украины, оставшихся на временно занятых россиянами территориях.
Российские оккупанты оказывают давление на украинцев, оставшихся на временно занятых россиянами территориях. В отдельных районах города Горловка представители "силовых структур" запугивают местных, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к российской федерации на незаконном референдуме.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты на временно занятых территориях продолжают выявлять мужчин, которые избегают мобилизации. Их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь.
"По имеющейся информации, существуют существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством российской федерации. Так, в начале октября, из 8 тысяч отмобилизованных лиц, состоящих на базе новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины. Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что украинские хакеры взломали сайт ОДКБ и поздравили Путина "с последним днем рождения".
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