В Генштабе назвали самое горячее направление на фронте

С начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений. Еще более десятка до сих пор продолжаются.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив 14 ракет, 55 авиаударов с применением 63 КАБ, также задействовали 427 дронов-камикадзе. Вместе с тем враг совершил около 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты течение дня совершили пять атак вблизи Волчанска и Липцев. Подразделения Сил обороны отразили три штурма противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 70 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены два танка, два ББМ, 35 БпЛА и шесть автомобилей. Кроме того, повреждены три ББМ и шесть автомобилей оккупантов.

Четырнадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз пытались продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Защитники Украины отразили 16 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Макеевки.

На Северском направлении враг девять раз совершил атакующие действия в районах Верхнекаменского и Раздолевки. Шесть атак уже отбиты нашими защитниками, еще три продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмов в районах Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 16 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки. Идет бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 62. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Нашими защитниками отражены 58 вражеских атак, четыре боевых столкновения еще продолжаются. Горячее всего сегодня в районе Новогродовки, где за сегодня произошло 27 боевых столкновений.

Предыдущие потери агрессора составили 212 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевых бронированных машины и автомобиль, повреждены пять артиллерийских систем и два автомобиля.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Двадцать одна атака отбита, еще две — продолжаются.

На Еремеевском направлении сегодня агрессор 13 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Константиновки и Макаровки. Украинские воины остановили десять вражеских атак, еще три продолжаются.

Сегодня на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Ранее командующий Сухопутными войсками сообщил, что за месяц враг потерял более 30 тысяч солдат.

Напомним, по мнению Александра Мусиенко, уход ВСУ с определенных позиций под Покровском не нужно расценивать как "тотальную катастрофу". Во второй половине сентября может состояться масштабное сражение за город Покровск, которое ознаменует продолжающееся с октября прошлого года окончание российского наступления в Донецкой области.

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