Генштаб: на фронте произошло 55 боевых столкновений – самые горячие участки

Генштаб рассказал об оперативной информации о российском вторжении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 96 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 66 ударных БПЛА.

Также, за текущие сутки захватчики вновь нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашими защитниками уничтожен 21 вражеский дрон.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 вражеских атак вблизи Роботиного и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Потери врага

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Напомним, в ночь на 1 января Днепр и область атаковали дроны — какие последствия "прилетов" (фото).

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