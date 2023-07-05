Генштаб назвал количество ракет, которые Россия может изготовить за месяц

Российский военно-промышленный комплекс может производить в месяц около ста ракет разного типа. Во время войны РФ смогла сохранить и повысить темпы производства.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, около сотни ракет, по оценкам Генштаба, — это более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц — морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая "Кинжалы".

Громов подчеркнул, что оккупационная армия также активно использует большое количество беспилотников разных типов. По его данным, Россия получила от Ирана до 1800 дронов типа Shaheed, из которых около 1,6 тыс. единиц уже использовали.

"Остаток – более 200 единиц. Запасы этих БПЛА постоянно пополняются за счет поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренностей о строительстве завода по производству дронов типа Shaheed на территории Татарстана, в районе в 10 км от Казани", — подчеркнул Казань. представитель Генштаба.

Оккупанты также применяют собственные ударные дроны типа "Ланцет", которые серийно производятся на Ижевском механическом заводе. В общей сложности было изготовлено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 было применено в зоне боевых действий. Таким образом, у россиян остается около 50 БпЛА этого типа.

Напомним, в воздушных силах объяснили снижение интенсивности вражеских обстрелов Киева. По словам спикера ПС Юрия Игната, непродолжительное отсутствие обстрелов столицы, вероятно, может быть связано как с планами врага, так и с тем, что запасы ракет и дронов у оккупантов – не бесконечны.

Игнат также объяснил, будут ли новые ракетные и дроновые атаки на Украину. Он говорит, что российские оккупанты не планируют прекращать обстрелы Украины. Для этого они по-прежнему будут использовать ракеты разного типа и дроны-камикадзе.

Читайте также: