Генштаб назвал количество запущенных по Украине "Шахедов" за минувшие сутки

В течение суток 31 декабря российские террористы запустили по Украине 96 беспилотников типа Shahed-136/131.

Об этом сообщили на странице в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 66 ударных БПЛА.

"В минувшие сутки, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 96 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 66 ударных БпЛА", — говорится в строительстве. Там также добавили, что в течение текущих суток захватчики снова нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Нашими защитниками уничтожен 21 вражеский дрон.

Всего в сутки враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, произвел 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Напомним, что в ночь на 1 января на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Атакой дронов камикадзе был поврежден многоквартирный дом в Одессе, общежитие во Львове и музей Романа Шухевича.

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