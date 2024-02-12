Генштаб назвал направления, где наиболее активно атакуют оккупанты

В Украине на фронте в течение суток произошло 100 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отражены две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 32 атаки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили атаку врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил и безуспешное штурмовое действие.

Потери врага

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, оккупанты ночью снова атаковали Украину. Подробности читайте в новости.

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