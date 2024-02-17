Генштаб назвал направления, где россияне атаковали больше всего

За прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичева и еще пять атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

На Запорожском направлении враг три раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.

На Херсонском направлении в Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил четыре безуспешных штурма.

Потери врага

Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 составу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны противника.

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