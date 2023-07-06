Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

Общие боевые потери России к утру 6 июля составляют уже 232 300 оккупантов.
За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Данные еще уточняются", – говорится в сообщении.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков ‒ 4068 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 7932 (+15)
- артиллерийских систем – 4310 (+22)
- РСЗО – 657 (+1)
- средств ПВО ‒ 404 (+9)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21)
- крылатых ракет ‒ 1264
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23)
- специальной техники ‒ 605 (+7)
Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.
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