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Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

ВСУ имеют успехи на фронте / Фото: Associated Press

Общие боевые потери России к утру 6 июля составляют уже 232 300 оккупантов.

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Данные еще уточняются", – говорится в сообщении.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков ‒ 4068 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 7932 (+15)
  • артиллерийских систем – 4310 (+22)
  • РСЗО – 657 (+1)
  • средств ПВО ‒ 404 (+9)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 309
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21)
  • крылатых ракет ‒ 1264
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23)
  • специальной техники ‒ 605 (+7)

Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.

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