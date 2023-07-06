Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

Общие боевые потери России к утру 6 июля составляют уже 232 300 оккупантов.

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Данные еще уточняются", – говорится в сообщении.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков ‒ 4068 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 7932 (+15)

артиллерийских систем – 4310 (+22)

РСЗО – 657 (+1)

средств ПВО ‒ 404 (+9)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 309

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21)

крылатых ракет ‒ 1264

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23)

специальной техники ‒ 605 (+7)

Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.

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