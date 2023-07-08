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Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

ВСУ уничтожают врагов на фронте / Фото: Associated Press

Противник несет потери.

Россияне несут бешеные потери в войне против Украины. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 630 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 233440 (+630) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4074 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9)
  • артиллерийских систем – 4346 (+16)
  • РСЗО – 661 (+3)
  • средства ПВО ‒ 410 (+2)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 309
  • БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 3666 (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 1271
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16)
  • специальная техника ‒ 619 (+7)

По данным Генштаба на 8 июля, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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