Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

Противник несет потери.
Россияне несут бешеные потери в войне против Украины. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 630 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 233440 (+630) человек ликвидировано
- танков ‒ 4074 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9)
- артиллерийских систем – 4346 (+16)
- РСЗО – 661 (+3)
- средства ПВО ‒ 410 (+2)
- самолетов – 315
- вертолетов – 309
- БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 3666 (+14)
- крылатые ракеты ‒ 1271
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16)
- специальная техника ‒ 619 (+7)
По данным Генштаба на 8 июля, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.
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