Генштаб назвал новые потери россиян: что и сколько уничтожено

Россияне несут бешеные потери в войне против Украины. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 630 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 233440 (+630) человек ликвидировано

танков ‒ 4074 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9)

артиллерийских систем – 4346 (+16)

РСЗО – 661 (+3)

средства ПВО ‒ 410 (+2)

самолетов – 315

вертолетов – 309

БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 3666 (+14)

крылатые ракеты ‒ 1271

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16)

специальная техника ‒ 619 (+7)

По данным Генштаба на 8 июля, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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