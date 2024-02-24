Генштаб назвал потери армии РФ в сутки: сколько захватчиков уничтожено

Россияне потеряли еще один самолет.

По состоянию на утро 24 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 409 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 770 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава – около 409 010 (+770) человек,

танков — 6534 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед,

артиллерийских систем — 9952 (+36) ед,

РСЗО — 999 (+0) ед,

средства ПВО — 684 (+2) ед,

самолетов — 340 (+1) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31),

крылатые ракеты — 1905 (+2),

корабли /катера — 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед,

специальная техника – 1576 (+1).

Напомним, 23 февраля украинские военные сбили еще один самолет РФ. Речь идет об уникальном самолете А-50 стоимостью в полмиллиарда долларов.

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