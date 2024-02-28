Генштаб назвал потери армии РФ в сутки: сколько захватчиков уничтожено

По состоянию на утро 28 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 412 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 412 610 (+1060) человек,

танков — 6570 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 12508 (+14) ед,

артиллерийских систем — 1029 (+20) ед,

РСЗО — 1000 (+0) ед,

средства ПВО — 688 (+2) ед,

самолетов — 342 (+2) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7753 (+24),

крылатые ракеты – 1912 (+0),

корабли /катера — 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13112 (+47) ед,

специальная техника – 1594 (+6).

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 27 февраля, ВСУ уничтожили вражеские бомбардировщики Су-34. Один украинские защитники сбили утром, другой – днем. Оба судна "приземлили" на востоке.

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