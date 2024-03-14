Генштаб назвал потери армии РФ в сутки: сколько захватчиков уничтожено

Россияне потеряли пять танков и два средства ПВО.

По состоянию на утро 14 марта 2024 г. ВСУ уничтожили 427 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 427 840 (+970) человек,

танков — 6757 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 12938 (+17) ед,

артиллерийских систем — 10565 (+11) ед,

РСЗО — 1017 (+0) ед,

средства ПВО — 717 (+2) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8220 (+15),

крылатые ракеты – 1920 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13959 (+27) ед,

специальная техника – 1708 (+9).

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, россияне атакуют на разных направлениях. Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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