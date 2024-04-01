Генштаб назвал потери РФ в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли в сутки 20 танков и 32 артсистемы.

По состоянию на утро 1 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 442 880 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 442 880 (+710) человек,

танков — 6986 (+20) ед,

боевых бронированных машины — 13321 (+17) ед,

артиллерийских систем — 11082 (+32) ед,

РСЗО — 1023 (+0) ед,

средства ПВО — 744 (+1) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8757 (+26),

крылатые ракеты — 2057 (+9),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14752 (+35) ед,

специальная техника – 1826 (+3).

Как сообщалось, россияне без успеха пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Кринок. Херсонской области, и несут большие потери. Из этого населенного пункта не возвращается 60-70% штурмовых групп россиян, поэтому захватчики вынуждены подтягивать ресурсы с глубокого тыла.

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