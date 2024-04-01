Генштаб назвал потери РФ в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли в сутки 20 танков и 32 артсистемы.
По состоянию на утро 1 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 442 880 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 442 880 (+710) человек,
- танков — 6986 (+20) ед,
- боевых бронированных машины — 13321 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 11082 (+32) ед,
- РСЗО — 1023 (+0) ед,
- средства ПВО — 744 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8757 (+26),
- крылатые ракеты — 2057 (+9),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14752 (+35) ед,
- специальная техника – 1826 (+3).
Как сообщалось, россияне без успеха пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Кринок. Херсонской области, и несут большие потери. Из этого населенного пункта не возвращается 60-70% штурмовых групп россиян, поэтому захватчики вынуждены подтягивать ресурсы с глубокого тыла.