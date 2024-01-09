Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Враг потерял еще пять танков и 18 ракет.

По состоянию на 9 января 2024 года ВСУ уничтожили 365 990 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 365 990 (+820) человек,

танков — 6036 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 11203 (+9) ед,

артиллерийских систем — 8672 (+6) ед,

РСЗО — 954 (+1) ед,

средства ПВО — 638 (+0) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6823 (+1),

крылатые ракеты – 1805 (+18),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11552 (+10) ед,

специальная техника – 1333 (+5).

Как сообщалось, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о проблемах в рядах российской армии. Оккупанты и экипажи вражеской бронетехники на Таврическом направлении отказываются участвовать в штурмах.

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