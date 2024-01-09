Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Враг потерял еще пять танков и 18 ракет.
По состоянию на 9 января 2024 года ВСУ уничтожили 365 990 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 365 990 (+820) человек,
- танков — 6036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 11203 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 8672 (+6) ед,
- РСЗО — 954 (+1) ед,
- средства ПВО — 638 (+0) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6823 (+1),
- крылатые ракеты – 1805 (+18),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11552 (+10) ед,
- специальная техника – 1333 (+5).
Как сообщалось, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о проблемах в рядах российской армии. Оккупанты и экипажи вражеской бронетехники на Таврическом направлении отказываются участвовать в штурмах.