Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще 12 танков и 36 БПЛА.
По состоянию на 1 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 386 230 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2024 года:
- личного состава – около 386 230 (+1000) человек,
- танков — 6322 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11773 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 9228 (+33) ед,
- РСЗО — 976 (+2) ед,
- средства ПВО — 663 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7136 (+36),
- крылатые ракеты – 1847 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12267 (+36) ед,
- специальная техника – 1462 (+10).
Напомним, 30 января президент Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала 2024 года. Так, россияне выпустили более 330 ракет и около 600 беспилотников.