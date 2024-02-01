Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще 12 танков и 36 БПЛА.

По состоянию на 1 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 386 230 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2024 года:

личного состава – около 386 230 (+1000) человек,

танков — 6322 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 11773 (+16) ед,

артиллерийских систем — 9228 (+33) ед,

РСЗО — 976 (+2) ед,

средства ПВО — 663 (+0) ед,

самолетов — 332 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7136 (+36),

крылатые ракеты – 1847 (+1),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12267 (+36) ед,

специальная техника – 1462 (+10).

Напомним, 30 января президент Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала 2024 года. Так, россияне выпустили более 330 ракет и около 600 беспилотников.

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