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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 1 февраля 2024 уничтожено более 386 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 12 танков и 36 БПЛА.

По состоянию на 1 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 386 230 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2024 года:

  • личного состава – около 386 230 (+1000) человек,
  • танков — 6322 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 11773 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 9228 (+33) ед,
  • РСЗО — 976 (+2) ед,
  • средства ПВО — 663 (+0) ед,
  • самолетов — 332 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7136 (+36),
  • крылатые ракеты – 1847 (+1),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12267 (+36) ед,
  • специальная техника – 1462 (+10).

Напомним, 30 января президент Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала 2024 года.   Так, россияне выпустили более 330 ракет и около 600 беспилотников.

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