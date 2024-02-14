Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

В сутки, 13 февраля, уничтожено 1060 военных РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще девять танков и 39 БпЛА.

По состоянию на утро 14 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 398 140 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 398 140 (+1060) человек,
  • танков ‒ 6433 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 12043 (+39) ед,
  • артиллерийских систем — 9566 (+66) ед,
  • РСЗО — 984 (+3) ед,
  • средства ПВО — 671 (+4) ед,
  • самолетов — 332 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
  • крылатые ракеты – 1882 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 24 (+0) ед,
  • подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12662 (+39) ед,
  • специальная техника/special equipment ‒ 1523 (+5).

Как сообщалось, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация