Россияне потеряли еще девять танков и 39 БпЛА.

По состоянию на утро 14 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 398 140 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 398 140 (+1060) человек,

танков ‒ 6433 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 12043 (+39) ед,

артиллерийских систем — 9566 (+66) ед,

РСЗО — 984 (+3) ед,

средства ПВО — 671 (+4) ед,

самолетов — 332 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),

крылатые ракеты – 1882 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 24 (+0) ед,

подлодки/submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12662 (+39) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 1523 (+5).

Как сообщалось, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

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