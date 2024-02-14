Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще девять танков и 39 БпЛА.
По состоянию на утро 14 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 398 140 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава – около 398 140 (+1060) человек,
- танков ‒ 6433 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 12043 (+39) ед,
- артиллерийских систем — 9566 (+66) ед,
- РСЗО — 984 (+3) ед,
- средства ПВО — 671 (+4) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
- крылатые ракеты – 1882 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 24 (+0) ед,
- подлодки/submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12662 (+39) ед,
- специальная техника/special equipment ‒ 1523 (+5).
Как сообщалось, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.