Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Враг потерял еще 11 танков.
По состоянию на утро 17 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 401 350 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери арии РФ:
- личного состава — около 401 350 (+1050) человек,
- танков — 6476 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 12145 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 9669 (+28) ед,
- РСЗО — 984 (+0) ед,
- средства ПВО — 671 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
- крылатые ракеты – 1896 (+1),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки -1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12734 (+18) ед,
- специальная техника – 1533 (+5).
Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.