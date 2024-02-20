Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще два самолета.
По состоянию на утро 20 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 404 950 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 404 950 (+1230) человек,
- танков — 6503 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 12268 (+36) ед,
- артиллерийских систем — 9773 (+40) ед,
- РСЗО — 988 (+2) ед,
- средства ПВО — 675 (+1) ед,
- самолетов — 337 (+2) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
- крылатые ракеты — 1902 (+3),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12805 (+38) ед,
- специальная техника – 1551 (+6).
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский сравнил потери оккупантов и украинских военных в Авдеевке Донецкой области. В частности, он подчеркнул, что не может рассказать о потерях сил обороны Украины. Впрочем, в Авдеевке было "один к семи".