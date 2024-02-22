Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще один самолет и семь танков.

По состоянию на утро 22 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 407 240 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 407 240 (+1160) человек,

танков — 6523 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 12373 (+35) ед,

артиллерийских систем — 9867 (+41) ед,

РСЗО — 997 (+5) ед,

средства ПВО — 680 (+2) ед,

самолетов — 339 (+1) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),

крылатые ракеты — 1903 (+0),

корабли /катера — 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12924 (+63) ед,

специальная техника – 1566 (+8).

Как сообщалось, 21 февраля ВСУ уничтожили еще один вражеский бомбардировщик Су-34. Впрочем, где это произошло, пока неизвестно.

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