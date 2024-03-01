Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Защитники "приземлили" три российских самолета.
По состоянию на утро 1 марта 2024 года ВСУ уничтожили 414 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 414 680 (+920) человек,
- танков — 6610 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 12582 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 10106 (+36) ед,
- РСЗО — 1000 (+0) ед,
- средства ПВО — 691 (+1) ед,
- самолетов — 345 (+3) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7794 (+26),
- крылатые ракеты – 1912 (+0),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн -13206 (+54) ед,
- специальная техника – 1611 (+10).
Как сообщалось, накануне, 29 февраля, ВСУ уничтожили три вражеских бомбардировщика Су-34. Один – на востоке Украины, два – на Авдеевском и Мариупольском направлениях.