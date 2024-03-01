Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на утро 1 марта 2024 года ВСУ уничтожили 414 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 414 680 (+920) человек,

танков — 6610 (+17) ед,

боевых бронированных машин — 12582 (+30) ед,

артиллерийских систем — 10106 (+36) ед,

РСЗО — 1000 (+0) ед,

средства ПВО — 691 (+1) ед,

самолетов — 345 (+3) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7794 (+26),

крылатые ракеты – 1912 (+0),

корабли /катера — 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн -13206 (+54) ед,

специальная техника – 1611 (+10).

Как сообщалось, накануне, 29 февраля, ВСУ уничтожили три вражеских бомбардировщика Су-34. Один – на востоке Украины, два – на Авдеевском и Мариупольском направлениях.