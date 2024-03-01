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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 1 марта 2024 уничтожено более 414,6 тыс. оккупантов. / Фото: Associated Press

Защитники "приземлили" три российских самолета.

По состоянию на утро 1 марта 2024 года ВСУ уничтожили 414 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 414 680 (+920) человек,
  • танков — 6610 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин — 12582 (+30) ед,
  • артиллерийских систем — 10106 (+36) ед,
  • РСЗО — 1000 (+0) ед,
  • средства ПВО — 691 (+1) ед,
  • самолетов — 345 (+3) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7794 (+26),
  • крылатые ракеты – 1912 (+0),
  • корабли /катера — 25 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн -13206 (+54) ед,
  • специальная техника – 1611 (+10).

Как сообщалось, накануне, 29 февраля, ВСУ уничтожили три вражеских бомбардировщика Су-34. Один – на востоке Украины, два – на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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