Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Враг продолжает терять самолеты и танки.
По состоянию на утро 3 марта 2024 года ВСУ уничтожили 416 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 416 800 (+1160) человек,
- танков — 6640 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 10188 (+35) ед,
- РСЗО — 1003 (+0) ед,
- средства ПВО — 696 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),
- крылатые ракеты – 1915 (+0),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед,
- специальная техника 1620 (+3).
Как сообщалось, РФ потеряла 11 бортов Су-34 с начала года. Это больше, чем ВКС России получили в 2022(10) или в 2023(6).