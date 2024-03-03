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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Потери РФ составляют около 417 тысяч. / Фото: Associated Press

Враг продолжает терять самолеты и танки.

По состоянию на утро 3 марта 2024 года ВСУ уничтожили 416 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1160   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 416 800 (+1160) человек,
  • танков — 6640 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед,
  • артиллерийских систем — 10188 (+35) ед,
  • РСЗО — 1003 (+0) ед,
  • средства ПВО — 696 (+0) ед,
  • самолетов — 347 (+1) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),
  • крылатые ракеты – 1915 (+0),
  • корабли /катера — 25 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед,
  • специальная техника 1620 (+3).

Как сообщалось, РФ потеряла 11 бортов Су-34 с начала года. Это больше, чем ВКС России получили в 2022(10) или в 2023(6).

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