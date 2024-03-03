Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на утро 3 марта 2024 года ВСУ уничтожили 416 800 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 416 800 (+1160) человек,

танков — 6640 (+16) ед,

боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед,

артиллерийских систем — 10188 (+35) ед,

РСЗО — 1003 (+0) ед,

средства ПВО — 696 (+0) ед,

самолетов — 347 (+1) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),

крылатые ракеты – 1915 (+0),

корабли /катера — 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед,

специальная техника 1620 (+3).

Как сообщалось, РФ потеряла 11 бортов Су-34 с начала года. Это больше, чем ВКС России получили в 2022(10) или в 2023(6).

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