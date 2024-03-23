Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще 39 крылатых ракет.
По состоянию на утро 32 марта 2024 года ВСУ уничтожили 435 760 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 435 760 (+1050) человек,
- танков — 6852 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 13130 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 10811 (+36) ед,
- РСЗО — 1018 (+0) ед,
- средства ПВО — 723 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8463 (+75),
- крылатые ракеты – 1992 (+39),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14344 (+57) ед,
- специальная техника – 1768 (+19).
Как сообщалось, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.