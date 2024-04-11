Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще пять танков и одно средство ПВО.

По состоянию на утро 11 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 450 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 450 890 (+810) человек,

танков — 7137 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 13679 (+12) ед,

артиллерийских систем — 11452 (+48) ед,

РСЗО — 1040 (+0) ед,

средства ПВО — 754 (+1) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34),

крылатые ракеты — 2069 (+2),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15298 (+50) ед,

специальная техника – 1882 (+6).

Как сообщалось, разведка Великобритании назвала причину, почему армия РФ стала терять меньше солдат. Отмечается, что среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых в Украине) сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года, до 913 человек в день.

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