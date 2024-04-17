Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Враг потерял еще четыре танка и 15 артсистем.
По состоянию на утро 17 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 456 050 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 456 050 (+710) человек,
- танков — 7193 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 13827 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 11624 (+15) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 760 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9279 (+2),
- крылатые ракеты — 2093 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15587 (+24) ед,
- специальная техника – 1910 (+2).
Как сообщалось, издание Forbes опубликовало материал о том, что запас танков и боевых машин у России есть только к середине 2025 года. Благодаря помощи от США перевооруженная украинская армия могла бы оградить города от атак РФ и на фронте достичь преимущества в огневой мощи над россиянами.
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