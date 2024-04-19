Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще девять танков и 21 артсистему.

По состоянию на утро 19 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 457 830 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 870 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 457 830 (+870) человек,

танков — 7205 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 13852 (+17) ед,

артиллерийских систем — 11658 (+21) ед,

РСЗО — 1046 (+0) ед,

средства ПВО — 762 (+2) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),

крылатые ракеты – 2096 (+3),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15671 (+53) ед,

специальная техника – 1915 (+0).

Как сообщалось, в России упал самолет. Инцидент произошел в Ставропольском крае. Летчики катапультировались.

Читайте также: