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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Уничтожено около 458 тыс. русских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще девять танков и 21 артсистему.

По состоянию на утро 19 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 457 830 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 870 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 457 830 (+870) человек,
  • танков — 7205 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 13852 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 11658 (+21) ед,
  • РСЗО — 1046 (+0) ед,
  • средства ПВО — 762 (+2) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),
  • крылатые ракеты – 2096 (+3),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15671 (+53) ед,
  • специальная техника – 1915 (+0).

Как сообщалось, в России упал самолет. Инцидент произошел в Ставропольском крае. Летчики катапультировались.

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