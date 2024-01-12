Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько захватчиков уничтожено

Россияне потеряли еще десять танков.

По состоянию на 12 января 2024 года ВСУ уничтожили 368 460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 840 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 368 460 (+840) человек,

танков — 6060 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 11254 (+16) ед,

артиллерийских систем — 8710 (+11) ед,

РСЗО — 957 (+0) ед,

средства ПВО — 642 (+1) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1),

крылатые ракеты – 1806 (+0),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16) ед,

специальная техника – 1339 (+2).

Напомним, в ГУР сообщили, что сейчас воюют в Украине около 462 тысяч российских военных. Кроме того, на временно захваченных территориях Украины размещено 35 тыс. человек "росгвардии", обеспечивающих оккупационный режим.

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