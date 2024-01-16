Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько захватчиков уничтожено

По состоянию на 16 января 2024 года ВСУ уничтожили 372 090 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 372 090 (+1110) человек.

танков — 6113 (+24) ед,

боевых бронированных машин — 11358 (+36) ед,

артиллерийских систем — 8801 (+30) ед,

РСЗО — 961 (+3) ед,

средства ПВО — 653 (+3) ед,

самолетов — 331 (+2) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6877 (+12),

крылатые ракеты – 1816 (+1),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11731 (+33) ед,

специальная техника – 1365 (+9).

Напомним, в ГУР сообщили, что сейчас воюют в Украине около 462 тысяч российских военных. Кроме того, на временно захваченных территориях Украины размещено 35 тыс. человек "росгвардии", обеспечивающих оккупационный режим.

Читайте также: