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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько захватчиков уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько захватчиков уничтожено

Уничтожено около 379 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 13 российских танков и 22 ракеты.

По состоянию на 24 января 2024 года ВСУ уничтожили 378 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 840 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 378 660 (+840) человек,
  • танков — 6227 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 11579 (+31) ед,
  • артиллерийских систем — 9008 (+61) ед,
  • РСЗО — 971 (+1) ед,
  • средства ПВО — 659 (+2) ед,
  • самолетов — 331 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998 (+37),
  • крылатые ракеты – 1842 (+22),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12005 (+49) ед,
  • специальная техника – 1416 (+7).

Как сообщалось, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о потерях россиян участникам "Рамштайна-18". По его словам, Россия теряла по 400 солдат на захват одного квадратного километра территории Украины.

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