Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько захватчиков уничтожено

Уничтожены еще 13 российских танков и 22 ракеты.
По состоянию на 24 января 2024 года ВСУ уничтожили 378 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 840 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава – около 378 660 (+840) человек,
- танков — 6227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 11579 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 9008 (+61) ед,
- РСЗО — 971 (+1) ед,
- средства ПВО — 659 (+2) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998 (+37),
- крылатые ракеты – 1842 (+22),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12005 (+49) ед,
- специальная техника – 1416 (+7).
Как сообщалось, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о потерях россиян участникам "Рамштайна-18". По его словам, Россия теряла по 400 солдат на захват одного квадратного километра территории Украины.