Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще 27 танков и 15 артсистем.
По состоянию на 28 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 356 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 356 670 (+920) человек,
- танков — 5940 (+27) ед,
- боевых бронированных машин — 11015 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 8391 (+15) ед,
- РСЗО — 935 (+1) ед,
- средства ПВО — 617 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6503 (+32),
- крылатые ракеты – 1620 (+0),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40) ед,
- специальная техника – 1247 (+7).
Как сообщалось, за четыре месяца уничтожены 20% Черноморского флота РФ — такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.