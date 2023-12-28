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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

За сутки уничтожены еще 920 захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 27 танков и 15 артсистем.

По состоянию на 28 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 356 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 356 670 (+920) человек,
  • танков — 5940 (+27) ед,
  • боевых бронированных машин — 11015 (+42) ед,
  • артиллерийских систем — 8391 (+15) ед,
  • РСЗО — 935 (+1) ед,
  • средства ПВО — 617 (+1) ед,
  • самолетов — 329 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6503 (+32),
  • крылатые ракеты – 1620 (+0),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40) ед,
  • специальная техника – 1247 (+7).

Как сообщалось, за четыре месяца уничтожены 20% Черноморского флота РФ — такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Дата публикации
Просмотры
1628
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