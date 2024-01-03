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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 3 января 2024 уничтожено 361 500 захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли 15 артсистем.

По состоянию на 3 января 2024 года ВСУ уничтожили 361 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 361 500 (+680) человек,
  • танков — 5990 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 11107 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 8546 (+15) ед,
  • РСЗО — 945 (+0) ед,
  • средства ПВО — 629 (+3) ед,
  • самолетов — 329 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6748 (+36),
  • крылатые ракеты – 1783 (+73),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26) ед,
  • специальная техника – 1298 (+14).

Как сообщалось, военный эксперт Роман Свитан считает, что Кремль может решиться на мобилизацию, это может произойти после президентских выборов весной. В настоящее время страна-агрессорка способна набирать более тысячи новых оккупантов в сутки.

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