Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 3 января 2024 года ВСУ уничтожили 361 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 361 500 (+680) человек,

танков — 5990 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 11107 (+7) ед,

артиллерийских систем — 8546 (+15) ед,

РСЗО — 945 (+0) ед,

средства ПВО — 629 (+3) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6748 (+36),

крылатые ракеты – 1783 (+73),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26) ед,

специальная техника – 1298 (+14).

Как сообщалось, военный эксперт Роман Свитан считает, что Кремль может решиться на мобилизацию, это может произойти после президентских выборов весной. В настоящее время страна-агрессорка способна набирать более тысячи новых оккупантов в сутки.

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