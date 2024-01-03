Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли 15 артсистем.
По состоянию на 3 января 2024 года ВСУ уничтожили 361 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 361 500 (+680) человек,
- танков — 5990 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 11107 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 8546 (+15) ед,
- РСЗО — 945 (+0) ед,
- средства ПВО — 629 (+3) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6748 (+36),
- крылатые ракеты – 1783 (+73),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26) ед,
- специальная техника – 1298 (+14).
Как сообщалось, военный эксперт Роман Свитан считает, что Кремль может решиться на мобилизацию, это может произойти после президентских выборов весной. В настоящее время страна-агрессорка способна набирать более тысячи новых оккупантов в сутки.