Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Оккупанты потеряли еще 12 танков и 15 артсистем.
По состоянию на 11 января 2024 года ВСУ уничтожили 367 620 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 367 620 (+830) человек,
- танков — 6050 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11238 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 8699 (+15) ед,
- РСЗО — 957 (+1) ед,
- средства ПВО — 641 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+0),
- крылатые ракеты – 1806 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11596 (+21) ед,
- специальная техника – 1337 (+1).
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 30 атак и ударили по составам россиян. За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновений.