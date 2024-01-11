Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Оккупанты потеряли еще 12 танков и 15 артсистем.

По состоянию на 11 января 2024 года ВСУ уничтожили 367 620 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 367 620 (+830) человек,

танков — 6050 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 11238 (+22) ед,

артиллерийских систем — 8699 (+15) ед,

РСЗО — 957 (+1) ед,

средства ПВО — 641 (+2) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+0),

крылатые ракеты – 1806 (+1),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11596 (+21) ед,

специальная техника – 1337 (+1).

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 30 атак и ударили по составам россиян. За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновений.

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