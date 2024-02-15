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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 15 февраля 2024 года уничтожено более 399 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще один корабль и одну подлодку.

По состоянию на утро 15 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 399 090 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили  в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около/ about 399 090 (+950) человек,
  • танков — 6442 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 12090 (+47) ед,
  • артиллерийских систем — 9620 (+54) ед,
  • РСЗО — 984 (+0) ед,
  • средства ПВО — 671 (+0) ед,
  • самолетов — 332 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7404 (+33),
  • крылатые ракеты – 1882 (+0),
  • корабли /катера — 25 (+1) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12691 (+29) ед,
  • специальная техника – 1524 (+1).

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

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