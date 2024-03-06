Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на утро 6 марта 2024 г. ВСУ уничтожили 420 270 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ :

личного состава – около 420 270 (+1250) человек,

танков — 6678 (+21) ед,

боевых бронированных машин — 12728 (+40) ед,

артиллерийских систем — 10308 (+50) ед,

РСЗО — 1008 (+1) ед,

средства ПВО — 701 (+1) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58),

крылатые ракеты – 1918 (+1),

корабли /катера — 26 (+1) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13479 (+56) ед,

специальная техника – 1642 (+12).

Напомним, ночью на 6 марта россияне ударили по Украине дронами. Силы ПВО "приземлили" 38 вражеских беспилотников. В общей сложности оккупанты ударили 42 БпЛА.

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