Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Уничтожено еще одно вражеское судно – катер.
По состоянию на утро 6 марта 2024 г. ВСУ уничтожили 420 270 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ :
- личного состава – около 420 270 (+1250) человек,
- танков — 6678 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 12728 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 10308 (+50) ед,
- РСЗО — 1008 (+1) ед,
- средства ПВО — 701 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58),
- крылатые ракеты – 1918 (+1),
- корабли /катера — 26 (+1) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13479 (+56) ед,
- специальная техника – 1642 (+12).
Напомним, ночью на 6 марта россияне ударили по Украине дронами. Силы ПВО "приземлили" 38 вражеских беспилотников. В общей сложности оккупанты ударили 42 БпЛА.
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