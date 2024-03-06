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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Уничтожено уже более 420 тысяч российских окупантов. / Фото: Associated Press

Уничтожено еще одно вражеское судно – катер.

По состоянию на утро 6 марта 2024 г. ВСУ уничтожили   420 270 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ :

  • личного состава – около 420 270 (+1250) человек,
  • танков — 6678 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин — 12728 (+40) ед,
  • артиллерийских систем — 10308 (+50) ед,
  • РСЗО — 1008 (+1) ед,
  • средства ПВО — 701 (+1) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58),
  • крылатые ракеты – 1918 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+1) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13479 (+56) ед,
  • специальная техника – 1642 (+12).

Напомним, ночью на 6 марта россияне ударили по Украине дронами. Силы ПВО "приземлили" 38 вражеских беспилотников. В общей сложности оккупанты ударили 42 БпЛА.

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