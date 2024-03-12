Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще восемь танков и 23 артсистемы.

По состоянию на утро 12 марта 2024 года ВСУ уничтожили 425 890 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 425 890 (+910) человек,

танков — 6747 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 12901 (+27) ед,

артиллерийских систем — 10522 (+23) ед,

РСЗО — 1016 (+0) ед,

средства ПВО — 713 (+2) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),

крылатые ракеты – 1920 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13870 (+44) ед,

специальная техника – 1691 (+5).

Как сообщалось, ночью 12 марта Россия массированно атаковала Украину дронами, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.

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