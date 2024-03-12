Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще восемь танков и 23 артсистемы.

По состоянию на утро 12 марта 2024 года ВСУ уничтожили 425 890 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 425 890 (+910) человек,
  • танков — 6747 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 12901 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 10522 (+23) ед,
  • РСЗО — 1016 (+0) ед,
  • средства ПВО — 713 (+2) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
  • крылатые ракеты – 1920 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13870 (+44) ед,
  • специальная техника – 1691 (+5).

Как сообщалось, ночью 12 марта Россия массированно атаковала Украину дронами, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация