Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще восемь танков и 23 артсистемы.
По состоянию на утро 12 марта 2024 года ВСУ уничтожили 425 890 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 425 890 (+910) человек,
- танков — 6747 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 12901 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 10522 (+23) ед,
- РСЗО — 1016 (+0) ед,
- средства ПВО — 713 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
- крылатые ракеты – 1920 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13870 (+44) ед,
- специальная техника – 1691 (+5).
Как сообщалось, ночью 12 марта Россия массированно атаковала Украину дронами, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.