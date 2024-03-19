Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Захватчики потеряли еще десять танков и десять дронов.

По состоянию на утро 19 марта 2024 г. ВСУ уничтожили 432 390 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 840 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава – около 432 390 (+840) человек,

танков — 6819 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 13049 (+35) ед,

артиллерийских систем — 10698 (+30) ед,

РСЗО — 1017 (+0) ед,

средства ПВО — 721 (+1) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),

крылатые ракеты – 1922 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14191 (+50) ед,

специальная техника – 1735 (+4).

Напомним, ранее в НАТО назвали потери РФ с начала большой войны. Генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что, по оценкам западных спецслужб, количество погибших и раненых российских военных на войне в Украине превысило 350 тысяч.

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