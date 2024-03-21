Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Россияне потеряли еще четыре танка и десять БпЛА.

По состоянию на утро 19 марта 2024 года ВСУ уничтожили 433 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 750 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 433 840 (+750) человек,

танков — 6832 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 13074 (+16) ед,

артиллерийских систем — 10740 (+26) ед,

РСЗО — 1018 (+1) ед,

средства ПВО — 721 (+0) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8365 (+10),

крылатые ракеты – 1922 (+0),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14242 (+44) ед,

специальная техника – 1741 (+3).

Как сообщалось, ночью Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами. Отмечается, что российские ракеты заходили с севера . Основным направлением удара стала столица – Киев.

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