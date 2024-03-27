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Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага за сутки: сколько оккупантов уничтожено

Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 11 танков и 27 артсистем.

По состоянию на утро 27 марта 2024 года ВСУ уничтожили 439 190 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 439 190 (+1030) человек,
  • танков — 6904 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 13216 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 10931 (+27) ед,
  • РСЗО — 1019 (+0) ед,
  • средства ПВО — 728 (+1) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25),
  • крылатые ракеты — 2015 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14539 (+41) ед,
  • специальная техника – 1794 (+5).

Как сообщалось, российские кафиры продвигаются вблизи Бахмута. Зафиксированные геолокационные данные за 24 марта подтверждают, что российские войска двигаются к северо-востоку от Канала на восточном пригороде Временного Яра.

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