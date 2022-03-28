Генштаб не исключает возможности привлечения вооруженных сил Беларуси к участию в войне против Украины

Войска РФ осуществляют перегруппировку и отвод отдельных подразделений на территорию РБ.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Волынском направлении отмечается присутствие до четырех батальонно-тактических групп из состава вооруженных сил Республики Беларусь, которые привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики Беларусь к ведению боевых действий на территории Украины", — говорится в сообщении.
На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал. Продолжает нанесение огневого поражения по подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Лычанка, Петрушки, Шпытьки и Мощун.
Россияне также перегруппировуют войска и отведят отдельные подразделения на территорию Беларуси для восстановления боеспособности.
В Гомельской области Республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной.
Напомним, войска РФ сосредоточивают усилия на содержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.
Читайте также:
- Могут нанести ракетные удары по объектам на суше: корабли оккупантов вошли в закрытые районы Черного моря.
- На Сумщине оккупанты намеренно сбили трех человек, которые шли по обочине: прокуратура начала расследование
- Британский генерал: "Российские военные действия в Украине — просто позор для профессии военного"