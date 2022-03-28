Генштаб не исключает возможности привлечения вооруженных сил Беларуси к участию в войне против Украины

Войска РФ осуществляют перегруппировку и отвод отдельных подразделений на территорию РБ.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Волынском направлении отмечается присутствие до четырех батальонно-тактических групп из состава вооруженных сил Республики Беларусь, которые привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики Беларусь к ведению боевых действий на территории Украины", — говорится в сообщении.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал. Продолжает нанесение огневого поражения по подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Лычанка, Петрушки, Шпытьки и Мощун.

Россияне также перегруппировуют войска и отведят отдельные подразделения на территорию Беларуси для восстановления боеспособности.

В Гомельской области Республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной.

Напомним, войска РФ сосредоточивают усилия на содержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

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