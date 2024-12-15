Генштаб о Курахове: оккупанты пошли на штурм и привлекают ДРГ под видом гражданских

Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны.

Отдельно о ситуации в Курахово рассказали в Генштабе ВСУ вечером, 15 декабря.

Отмечается, что Силы обороны в городе дают отпор оккупантам, имеющим значительное преимущество в личном составе и технике и атакующим при поддержке артиллерии и авиации. С начала суток в районе Курахово произошло 10 боеприкосновений.

Россияне производят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.

"С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, враг пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы", – говорится в сообщении.

Были зафиксированы случаи использования вражеских ДРГ под видом гражданских лиц. Чтобы предотвратить такие действия противника Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

"Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки. Большая благодарность солдатам, сержантам и офицерам, сдерживающим российских оккупантов", — отметили в Генштабе.

Также Генштаб утверждает, что оккупанты распространяют искаженную информацию о ситуации в Курахово, поэтому призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам.

Напомним, 14 декабря DeepState сообщил, что на горсовете Курахово был замечен российский "триколор".

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