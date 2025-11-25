Генштаб о ситуации в Покровске: "На этом направлении сосредоточено более 100 000 окупантов"

Андрей Игнатов

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов заявил, что в Покровском направлении враг продолжает концентрировать силы и создавать условия для дальнейших попыток. Сейчас на Покровском направлении сосредоточено более 100 000 военных России, пытающихся усилить свое присутствие и усложнить оборону города.

Об этом Андрей Игнатов сказал в интервью LIGA.net.

«Эти попытки продолжаются уже больше года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут продвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше усложнить обстоятельства — трудно прогнозировать», — отметил Гнатов.

Он добавил, что Украина с самого начала широкомасштабного вторжения в 2022 г. и ранее во время АТО/ООС системно противодействует попыткам противника. Несмотря на пессимистические заявления о «все пропало», ВСУ выполняют задачи, нанося врагу значительные потери и тормозя его наступление.

«Далеко не все идеально, но мы прилагаем максимум усилий для выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — подытожил начальник Генштаба.

Напомним, армия РФ давит на Мирноград в Донецкой области. Враг пытается перерезать сухопутное сообщение между этим городом и Покровском.

Россияне намерены оцепить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.