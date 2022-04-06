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Генштаб обновил данные о боевых потерях оккупантов по состоянию на 6 апреля

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Генштаб обновил данные о боевых потерях оккупантов по состоянию на 6 апреля

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

По состоянию на 6 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 18,6 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 600 человек
  • танков 684 ед
  • боевых бронированных машин ‒ 1861 ед
  • артиллерийских систем – 332 ед
  • РСЗО — 107 ед
  • средства ПВО — 55 ед
  • самолетов – 150 ед
  • вертолетов – 135 ед
  • автомобильной техники — 1324 ед
  • корабли /катера — 7 ед
  • цистерн с ГСМ – 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96
  • специальная техника — 25
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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