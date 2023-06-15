Генштаб обновил данные о потерях армии РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

Уничтожен еще один вертолет врага.
С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 217 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 июня 2023 года:
- личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3955 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
- РСЗО — 604 (+1) ед,
- средства ПВО -364 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 301 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9),
- крылатые ракеты — 1199 (+3),
- корабли/катера/warships — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
- специальная техника – 519 (+3).
Напомним, РФ на фронте сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 49 боевых столкновений.
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