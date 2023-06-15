Генштаб обновил данные о потерях армии РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

Уничтожен еще один вертолет врага.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 217 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 июня 2023 года:

личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,

танков — 3955 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,

артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,

РСЗО — 604 (+1) ед,

средства ПВО -364 (+0) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 301 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9),

крылатые ракеты — 1199 (+3),

корабли/катера/warships — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,

специальная техника – 519 (+3).

Напомним, РФ на фронте сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 49 боевых столкновений.

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