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Генштаб обновил данные о потерях армии РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Генштаб обновил данные о потерях армии РФ: за сутки ликвидировано более полутысячи оккупантов

От 24 февраля 2022 года уничтожено 217 910 оккупантов. / Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вертолет врага.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 217 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 июня 2023 года:

  • личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 3955 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
  • РСЗО — 604 (+1) ед,
  • средства ПВО -364 (+0) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 301 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9),
  • крылатые ракеты — 1199 (+3),
  • корабли/катера/warships — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
  • специальная техника – 519 (+3).

Напомним, РФ на фронте сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 49 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
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