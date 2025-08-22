ТСН в социальных сетях

Генштаб обновил данные о потерях оккупантов 22 августа— детали

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1074320 человек личного состава.

Анастасия Павленко
Российский солдат

© Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 074 320 человек.

Об этом 22 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 22.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1074320 (+790)

  • танков — 11124 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23160 (+3)

  • артиллерийских систем (+46)

  • РСЗО — 1472 (+1)

  • средства ПВО — 1210 (+1)

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 52787 (+318)

  • крылатые ракеты — 3598 (+33)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59426 (+110)

  • специальная техника — 3944

Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своей первой задачи на фронте в Украине. Он подписал военный контракт. 35-летний бывший завхоз в школе Уильямс покинул дом 7 мая, чтобы присоединиться к борьбе с российскими оккупантами в Харьковской области.

