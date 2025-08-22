- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб обновил данные о потерях оккупантов 22 августа— детали
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1074320 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 074 320 человек.
Об этом 22 августа сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 22.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1074320 (+790)
танков — 11124 (+4)
боевых бронированных машин — 23160 (+3)
артиллерийских систем (+46)
РСЗО — 1472 (+1)
средства ПВО — 1210 (+1)
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 52787 (+318)
крылатые ракеты — 3598 (+33)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 59426 (+110)
специальная техника — 3944
Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своей первой задачи на фронте в Украине. Он подписал военный контракт. 35-летний бывший завхоз в школе Уильямс покинул дом 7 мая, чтобы присоединиться к борьбе с российскими оккупантами в Харьковской области.