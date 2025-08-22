Генштаб обновил данные о потерях оккупантов 22 августа— детали

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 074 320 человек.

Об этом 22 августа сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 22.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1074320 (+790)

танков — 11124 (+4)

боевых бронированных машин — 23160 (+3)

артиллерийских систем (+46)

РСЗО — 1472 (+1)

средства ПВО — 1210 (+1)

самолетов — 422

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 52787 (+318)

крылатые ракеты — 3598 (+33)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 59426 (+110)

специальная техника — 3944

Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своей первой задачи на фронте в Украине. Он подписал военный контракт. 35-летний бывший завхоз в школе Уильямс покинул дом 7 мая, чтобы присоединиться к борьбе с российскими оккупантами в Харьковской области.