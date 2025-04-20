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Генштаб обновил данные о потерях РФ 20 апреля: сколько оккупантов ликвидировано
Россияне несут потери на поле боя каждый день.
По состоянию на утро 20 апреля ВСУ уничтожили 941, 100 тысяч солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 941 100 (+950) человек
танков — 10677 (+1)
боевых бронированных машин — 22271 (+5)
артиллерийских систем — 26649 (+49)
РСЗО — 1368
средства ПВО — 1139
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33240 (+64)
крылатые ракеты — 3148
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 45274 (+112)
специальная техника — 3859 (+1)
Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.