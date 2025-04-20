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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ 20 апреля: сколько оккупантов ликвидировано

Россияне несут потери на поле боя каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

По состоянию на утро 20 апреля ВСУ уничтожили 941, 100 тысяч солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 941 100 (+950) человек

  • танков — 10677 (+1)

  • боевых бронированных машин — 22271 (+5)

  • артиллерийских систем — 26649 (+49)

  • РСЗО — 1368

  • средства ПВО — 1139

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33240 (+64)

  • крылатые ракеты — 3148

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45274 (+112)

  • специальная техника — 3859 (+1)

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.

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