Генштаб обновил данные о потерях РФ: более 400 оккупантов отправились "на концерт Кобзона"

Оккупанты понесли потери на поле боя.
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 3 июня 2023 года ликвидировали около 210 тысяч 350 российских захватчиков, за прошедшие сутки — еще 410 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 210 350 (+410) человек ликвидировано
- танков ‒ 3848 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 7523 (+11)
- артиллерийских систем – 3567 (+12)
- РСЗО – 584 (+1)
- средства ПВО – 349 (+5)
- самолетов – 313 (
- вертолетов – 298
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14)
- крылатые ракеты ‒ 1136 (+4)
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7)
- специальная техника ‒ 484 (+5)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
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