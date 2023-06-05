Генштаб обновил данные о потерях РФ: более 400 оккупантов отправились "на концерт Кобзона"

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 3 июня 2023 года ликвидировали около 210 тысяч 350 российских захватчиков, за прошедшие сутки — еще 410 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 210 350 (+410) человек ликвидировано

танков ‒ 3848 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 7523 (+11)

артиллерийских систем – 3567 (+12)

РСЗО – 584 (+1)

средства ПВО – 349 (+5)

самолетов – 313 (

вертолетов – 298

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14)

крылатые ракеты ‒ 1136 (+4)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7)

специальная техника ‒ 484 (+5)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.