Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1270 оккупантов в сутки

Россияне теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на утро 7 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 623 990 военнослужащих. В сутки российское войско потеряло 1270 военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 623 990 (+1270) человек ликвидировано

танков – 8632 (+1)

боевых бронированных машин – 16 878

артиллерийских систем – 17 774 (+29)

РСЗО — 1178

средства ПВО — 942 (+1)

самолетов — 368

вертолетов — 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 784 (+52)

крылатых ракет — 2588 (+1)

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 24 171 (+55)

специальной техники — 3037

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.

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