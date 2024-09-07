Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1270 оккупантов в сутки

Россияне теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на утро 7 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 623 990 военнослужащих. В сутки российское войско потеряло 1270 военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава — около 623 990 (+1270) человек ликвидировано
- танков – 8632 (+1)
- боевых бронированных машин – 16 878
- артиллерийских систем – 17 774 (+29)
- РСЗО — 1178
- средства ПВО — 942 (+1)
- самолетов — 368
- вертолетов — 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 784 (+52)
- крылатых ракет — 2588 (+1)
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 24 171 (+55)
- специальной техники — 3037
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.
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