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Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1270 оккупантов в сутки

Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1270 оккупантов в сутки

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на утро 7 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 623 990 военнослужащих. В сутки российское войско потеряло 1270 военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 623 990 (+1270) человек ликвидировано
  • танков – 8632 (+1)
  • боевых бронированных машин – 16 878
  • артиллерийских систем – 17 774 (+29)
  • РСЗО — 1178
  • средства ПВО — 942 (+1)
  • самолетов — 368
  • вертолетов — 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 784 (+52)
  • крылатых ракет — 2588 (+1)
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 171 (+55)
  • специальной техники — 3037

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.

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