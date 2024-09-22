Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1500 окупантов за сутки

За последние сутки с 21 на 22 сентября, потери россиян на фронте составляли 1500 солдат, 52 боевых бронированных машин и две реактивные системы залпового огня.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 642 420 (+1500) человек ликвидировано;

танков – 8768 (+22) ед.;

боевых бронированных машин – 17 222 (+52) ед.;

артиллерийских систем – 18 333 (+63) ед;

РСЗО – 1195 (+2) ед.;

средства ПВО – 949 ед.;

самолетов – 369 ед.;

вертолетов — 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 628 (+67) ед.;

крылатых ракет – 2595 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 25 023 (+57) ед;

специальной техники – 3144 (+19) ед.

Генштаб сообщил, что из-за поступления уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника, в частности, за крылатыми ракетами. Общая цифра потерь была скорректирована, а данные в сутки представляются в обычном порядке.

Как сообщалось, по информации Forbe, за последние шесть месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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