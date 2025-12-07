- Дата публикации
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1080 оккупантов
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 7 декабря они достигли 1180870 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1080 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 180 870 (+1 080) человек
танков — 11 401 (+3)
боевых бронированных машин — 23 688
артиллерийских систем — 34 907 (+33)
РСЗО — 1 562 (+2)
средства ПВО — 1 253
самолетов — 431
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 87 927 (+540)
крылатые ракеты — 4 054 (+30)
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 69 135 (+98)
специальная техника — 4 015
Напомним, военный Станислав Бунятов «Осман» сообщил, что бои за Мирноград обостряются. Российские войска значительно активизировали наступление, используя большое количество живой силы.