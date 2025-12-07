ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1080 оккупантов

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 7 декабря они достигли 1180870 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1080 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 180 870 (+1 080) человек

  • танков — 11 401 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 688

  • артиллерийских систем — 34 907 (+33)

  • РСЗО — 1 562 (+2)

  • средства ПВО — 1 253

  • самолетов — 431

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 87 927 (+540)

  • крылатые ракеты — 4 054 (+30)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 135 (+98)

  • специальная техника — 4 015

Напомним, военный Станислав Бунятов «Осман» сообщил, что бои за Мирноград обостряются. Российские войска значительно активизировали наступление, используя большое количество живой силы.

Дата публикации
Количество просмотров
15
