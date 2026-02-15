Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус еще 1 250 оккупантов

Оккупанты / © Associated Press

В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 1250 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 253 270 (+1 250) человек

танков — 11 672 (+4)

боевых бронированных машин — 24 037 (+6)

артиллерийских систем — 37 293 (+11)

РСЗО — 1 648 (+3)

средства ПВО — 1 300

самолетов — 435

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 134 858 (+552)

крылатые ракеты — 4 286

корабли / катера — 29

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 78 485 (+97)

специальная техника — 4 071

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Не так давно президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.