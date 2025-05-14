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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 14 мая: сколько россиян ликвидировано

Оккупанты также активно теряют технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Общие боевые потери армии РФ возрастают.

По состоянию на 13 мая уничтожено более 969 тысяч. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 14 мая ВСУ уничтожили 969 370 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 969 370 (+1240) человек,

  • танков ‒ 10804 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22501 (+14) ед,

  • артиллерийских систем – 27827 (+47) ед,

  • РСЗО – 1382 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1165 (+3) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 35860 (+82),

  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 48382 (+126) ед,

  • специальная техника – 3884 (+0).

Как сообщалось, ВСУ уничтожили российские системы ПВО в Крыму, являющемуся важной логистической базой российской армии. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что это может быть прелюдией к следующим более мощным атакам вглубь территории полуострова.

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