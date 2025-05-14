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Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 14 мая: сколько россиян ликвидировано
Оккупанты также активно теряют технику.
По состоянию на утро 14 мая ВСУ уничтожили 969 370 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 969 370 (+1240) человек,
танков ‒ 10804 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22501 (+14) ед,
артиллерийских систем – 27827 (+47) ед,
РСЗО – 1382 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1165 (+3) ед,
самолетов – 372 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 35860 (+82),
крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 48382 (+126) ед,
специальная техника – 3884 (+0).
Как сообщалось, ВСУ уничтожили российские системы ПВО в Крыму, являющемуся важной логистической базой российской армии. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что это может быть прелюдией к следующим более мощным атакам вглубь территории полуострова.